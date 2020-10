Famoso influencer que negó la existencia del Covid-19 muere por el virus

Cargando...

Ucrania

Un influencer de Instagram "que pensó que el Covid no existía", murió después de contraer el virus, tras padecer la enfermedad por más de 8 días admitió su error y escribió una trágica publicación diciendo que su condición era "estable", horas después falleció.

El hombre de 33 años de edad, un influencer que promovía los deportes y la vida saludable en su cuenta de Instagram, contrajo el coronavirus luego de un viaje a Turquía. El padre de tres niños, cuyo hijo menor tiene solo nueve meses, contó cómo tomó la decisión de que sería "más conveniente y cómodo" para él recuperarse del virus en su casa en Kiev, Ucrania.

Dmitriy escribió: “Quiero compartir cómo me enfermé y advertir a todos enérgicamente. Yo era uno de los que pensaba que Covid no existe. Hasta que me enfermé ".

Para sus seguidores en las redes sociales, parecía estar en perfecto estado de salud mientras promovía los deportes y la vida saludable.

Cargando...

Pero su devastada ex esposa Sofia Stuzhuk, de 25 años, quien anunció su muerte, dijo que Covid-19 había desencadenado complicaciones cardíacas. Dijo que le había rogado que se tomara en serio su salud.

En su última publicación de Instagram , Dmitriy, un preparador físico y modelo, les dijo a sus fanáticos que se despertó en medio de la noche con dificultades para respirar, cuello hinchado y dolor de estómago durante un viaje a Turquía. Desarrolló tos al día siguiente, pero no tenía fiebre.

Él escribió: "Tampoco hubo síntomas particulares de la enfermedad, así que pensé que podrían ser consecuencias de practicar deportes, el clima y la nutrición diferentes, y además dormir con aire acondicionado".

Dmitriy continuó con su viaje y fue a un hospital para hacerse exámenes y escáneres cuando regresó a Ucrania. "Por si acaso, decidieron hacer una prueba de Covid. Resultó ser positivo", escribió. Le dieron oxígeno cuando comenzó su tratamiento para el coronavirus , pero el hospital estaba siendo renovado y estaba "completamente lleno" de pacientes.

Dmitriy dijo que su nivel de oxígeno era "bajo", pero un médico dijo que sería "bastante permisible" que continuara su tratamiento en casa.

Cargando...

“He decido que será más conveniente y cómodo para mí estar en cuidados remotos en casa, donde tengo todas las condiciones para un tratamiento normal. Al final, siempre puedo acudir a los servicios adecuados. Eso y en casa, como dicen, y las paredes sanan. Mi estado es estable”, afirmó en la que fue su última publicación.

No obstante, ya en su casa, las cosas para el influencer ucraniano se empezaron a complicar. Según Sofia Stuzhuk, exesposa de Dmitriy Stuzhuk, la salud del hombre empezó a deteriorarse y su corazón comenzó a fallar, a tal punto que llegó a quedar inconsciente.

“Dima (Dmitriy) tenía problemas con su sistema cardiovascular… Su corazón no está soportando”, publicó la expareja de Stuzhuk en su cuenta de Instagram. Finalmente el pasado viernes, Sofia Stuzhuk, quien también es youtuber, anunció que el hombre había muerto.

A su vez aprovechó para enviarle un mensaje al padre de sus tres hijos y recalcó que, aunque no estaban juntos, siempre estará agradecida con él por el tiempo que le dedicó a su familia. “Sí, no tuvimos una buena relación. Sí, hubo muchos problemas. Pero esta relación nos dio tanto. Hemos vivido y experimentado mucho contigo. Estuviste allí en dolor y alegría… Te estaré agradecida por el resto de mi vida por nuestros tres hermosos hijos”, dijo Sofía en idioma ruso.

Por último agregó: “Lo siento. Gracias por todo, mi persona importante, mi maestro principal, mi guía, el padre de mis hijos. Eres nuestro ángel de la guarda y tu amor siempre protegerá a nuestros ángeles. Que doloroso es darse cuenta. Bendito recuerdo tuyo, Dima Stuzhuk”.