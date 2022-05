"Favor devolver mi brasero, me están dejando sin comer", pidió una abuelita a ladrones

México

Una adulta mayor que se dedica a la venta de pepitas colocó una cartulina afuera de su casa para pedir que le regresen su herramienta de trabajo.

A través de redes sociales se hizo viral la historia de una abuelita, quien fue víctima de un robo en la ciudad de Puebla y decidió colocar un letrero afuera de su domicilio para pedirle a los ladrones que le regresen su brasero, pues le quitaron su herramienta de trabajo y no tiene otra forma de ganarse la vida.

En una fotografía de la cartulina amarilla que colocó la mujer afuera de su casa, se puede leer cómo pide a los ladrones que “no sean malvados” y le regresen su brasero porque la están dejando sin comer, además pide a sus vecinos que si alguien puede le regalen otro brasero para seguir trabajando.

“Favor de regresar mi brasero, soy humilde y pobrecita, con eso me gano mi tortilla, no sean ingratos, rateros malvados, me están dejando sin comer. (Si hay alguien me pudiera regalar uno se los agradecería)”, se puede leer en el letrero.