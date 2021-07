Fotos: Estudiantes ponen divertidas frases para despedirse en su graduación

Cargando...

No todos los estudiantes nacieron para marcar a toda una generación con palabras llamativas y con mensajes llenos de sabiduría.

Un ejemplo de ello son estos 26 estudiantes, que solo tenían una tarea: escribir 12 palabras para despedirse de sus compañeros del colegio y, al final, terminaron dejando frases divertidas. No podemos negar que fueron bastante sinceros y ahora merecen un gran aplauso.

1.- No, no me pongas frase, así sin frase está bien.

2.- "Love Live! The School Idol Movie. 1:35:50"

3.-

4.- "Lo hicimos, lo hicimos, siii" -Dora

5.- La inteligencia casi me alcanza, pero fui mas rápido.

6.- Pérense, todavía no tengo mi glow up.

7.- En la prepa me aprendí mejor "YHLQMDLG" que a factorizar.

8.- Equis somos chavos.

9.- ¿La frase era para hoy?

10.- 13

11.- 0/10 en cálculo, 10/10 en Warzone

12.- Se supone que esta es la mejor fase de mi vida?

13.- Esta frase es el único trabajo que no copié.

14.- 6.132 horas de mi vida por un papel y un apretón de manos.

15.- No soy prieto, solo estoy en modo nocturno

16.- La mitad del semestre fue no hacer nada, lo demás fue salvarlo

17.- Me veo mejor en persona

18.- Dejé mi frase al ultimo, como todas mis tareas

19.- Les dedico esto a mis padres, hermano y a Bad Bunny.

20.- Lo único que sabia de las clases era a que hora acababan.

21.- La leche va antes que el cereal.

22.- No todos los "adiós" son tristes. Por ejemplo :¡ADIÓS PREPA!

23.-"Pensaron que no podía, me subestimaron, de mi se burlaron".

24.- El profe me hablo todo el semestre como si le entendiera.

25.- Pude perder la fe, pero nunca el estilo.

26.- Un límite de tan solo 12 palabras? Me parece injusto me rehúso a