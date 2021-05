Fotos: Joven se operó la mandíbula y registró su recuperación

EEUU

Se dice que las operaciones de mandíbula suelen ser una de las más invasivas y dolorosas a las que uno se puede someter y las que tienen un proceso más difícil de recuperación, tomando en cuenta que se trata de una parte importante de nuestra cabeza y la vía por la cual el ser humano puede masticar y alimentarse.

Ese proceso, la joven de 20 años, Reyna Cárdenas, lo puede describir con exactitud. Esto porque hace un tiempo tuvo que someterse a esta cirugía para poder corregir un problema severo que tenía al momento de morder.

La sobremordida que sufría Reyna le provocaba que los dientes superiores taparan a los inferiores, al momento de morder. Esta afección podría provocar problemas de masticación, entre otros, por lo que debe ser tratada.

Pero esto también tiene un lado muy doloroso, que fue el experimentado por esta joven. Subió a sus redes sociales, en donde comenzó a subir fotos para registrar su recuperación, los días posteriores a la cirugía fueron “miserables“, en sus palabras.

La joven subió una foto en donde aparecía con su cara completamente hinchada, casi irreconocible, con una venda cubriendo su cabeza y hematomas en sus labios y mentón. Además, explicó que se asfixiaba al momento de comer alimentos licuados y que eso la hizo sufrir un ataque de pánico.

Entre su desesperación y su necesidad de hacer reposo fue donde nació la idea de documentar su lenta recuperación, que según ella ha sido “uno de los peores dolores que he sentido“.

“Puede ser insoportable. He derramado muchas lágrimas. Pero he esperado la mayor parte de mi vida por esto y, aunque la recuperación es difícil, nada podría haber impedido que me sometiera a esta cirugía“, contó.