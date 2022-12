“Fue horrible filmarlo”: El oscuro secreto detrás de la épica escena de baile en Merlina

Cargando...

En menos de una semana desde su estreno, Merlina se ha transformado en el fenómeno global del momento. La serie de Tim Burton, protagonizada por Jenna Ortega, ya es lo más visto de la plataforma, con los fanáticos llenando las redes con los mejores momentos.

El secreto del baile de Merlina

Uno de los momentos más virales de Merlina ha sido la épica escena del baile. En la escena de la graduación, mientras todos están vestidos de blanco, Merlina llega con un vestido negro, muy a su estilo, mientras es acompañada por Tyler (Hunter Doohan). No obstante, hay un detalle que no muchos saben de este momento de la serie.

Al ritmo del clásico de The Cramps, Goo Goo Muck, Merlina comienza una eufórica y expresiva rutina de baile que impresiona e inquieta a Tyler. Un especial momento que nos muestra la icónica personalidad de la más joven de Los Locos Addams.

Pese a que el baile es lo más popular que se encuentra en redes sociales, detrás de su realización hay un par de oscuros secretos que la propia Jenna Ortega reveló. En una entrevista con el portal 'NME' la protagonista dijo que sus movimientos fueron totalmente improvisados y armados por ella misma.

“Yo misma coreografié eso. No soy bailarina y estoy segura de que es obvio. Me dieron la canción aproximadamente una semana antes y saqué todo lo que pude”.

No solo eso, sino que para la joven de 20 años la escena fue horrible de filmar, pues coincidió con que iniciaron sus primeros síntomas de Covid-19. “Era mi primer día con Covid-19, así que fue horrible filmarlo... Sentí que me había atropellado un coche y que tenía un duendecito en la garganta que me arañaba las paredes del esófago”.