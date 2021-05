Fue secuestrado a los 6 años de edad y ahora es uno de los hombres más ricos del mundo

Italia

Sus padres, Bianca Colaianni y Natale Romano, en aquel entonces dejaron al niño con sus abuelos maternos mientras marchaban al pueblo vecino, en Nápoles, para el funeral del padre de Natale. Lejos estaban de imaginar que ese día empezaría una de sus peores pesadillas y uno de los más grandes misterios del pueblo de Puglia.

Según investigadores, el niño fue secuestrado por el barbero del pueblo, Vittorio Romanelli, quien en cuestión de segundos se llevó al niño en una moto. Desde entonces, la familia ha vivido momentos de total incertidumbre, episodios misteriosos y sin respuestas.

En una ocasión el presunto secuestrador llamó a la familia pidiendo un rescate por miles de dólares. Si bien la Policía logró capturarlo y detenerlo por extorción, no tenía ninguna relación con el secuestro. Fue más como una cortina de humo para desviar la atención y que los verdaderos secuestradores llevaran a cabo su gran plan.

Las autoridades intentaron seguirle el rastro al barbero, pero lo único que se supo fue que tomó al niño y lo llevó a una propiedad a un pueblo cercano a Recale.

La investigación indicó que Mauro jugó con el hijo de Romanelli y en la noche lo sedó con cloroformo, y lo sacó del país con ayuda de otros dos hombres. Pasaron los años y los padres no cesaron su búsqueda, pese a que muchos dieron al niño por muerto.

La familia experimentó diferentes episodios traumáticos, en enero del 2015 sufrieron un extraño robo, además de robarles joyas y dinero, se llevaron una copia del expediente de investigación y un cuaderno donde la mamá de Mauro había anotado todos los nombres y apellidos de los que según ella y su esposo estaban posiblemente involucrados en el secuestro.

El tiempo seguía pasando y no había ningún dato valioso que permitiera avanzar a las autoridades en la investigación y no fue sino hasta marzo del 2020 que sucedió algo increíble dando un giro inesperado a la historia.

Bianca Colaianni, la mamá de Mauro, recibió una carta de un mafioso detenido en la cárcel italiana de Oristano. Angelo Salvatore Vacca, escribió:

“He leído y escuchado tus numerosos llamamientos y creo que tienes el sacrosanto derecho a saber. Lo que me duele de todo es que mucha gente en el pueblo lo sabe pero no dicen nada, porque en el pasado lo he escuchado varias veces y todos apuntan a la misma persona. Pero creo que ahora es el momento de decir lo suficiente y dar la vuelta a toda esta historia. Se lo debo a mi conciencia y se lo debo a Dios, puedo y estoy dispuesto a dar mi contribución”, reza un fragmento del texto.