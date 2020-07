Gana $us 100 mil al año por actuar como perro

Cargando...

Texas, EEUU

Una exoculista dice que siempre se ha 'sentido como un cachorro' y ahora gana 100 mil dólares al año por vender videos actuando como un perro.

Jenna Phillips, una joven de 21 años de Austin en Texas , dijo que comenzó a filmarse haciendo cosas de perros, persiguiendo una pelota, rodando por el suelo.

Ahora ha acumulado casi 120,000 seguidores en TikTok, y tiene un pequeño ejército de suscriptores que gastan más de $ 20 (£ 16) cada mes para ver parte de su contenido en la plataforma OnlyFans.

Gran parte del dinero que gana proviene de facilitar las solicitudes específicas de sus clientes, uno de los cuales aparentemente pagó $ 1,000 (£ 1,200) por un video a pedido.

A pesar de haber trabajado como oculista durante dos años, ahora enterró su carrera profesional para vivir la vida de un perro a tiempo completo."Me siento como un perro. Solo quiero dar vueltas, jugar a la pelota, rascarme la cabeza, correr y jugar. Todo eso", aseguró.

"Siempre he actuado como un cachorro, pero no de manera sexual al principio. Solía ​​fingir que era un cachorro cuando estaba creciendo. "Realmente me encantan los elogios. Me encanta escuchar 'buena chica'. Hace que mi corazón se derrita cada vez.

"OnlyFans era solo un pasatiempo al principio, luego me di cuenta del mercado que tenía siendo un cachorro". "Ahora es mi trabajo a tiempo completo. Mis ingresos han aumentado 100 veces desde que me mudé al contenido de juegos para cachorros. Estoy recibiendo un monto mensual de seis cifras.

