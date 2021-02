Georgina Rodríguez deslumbra con sus últimas fotos en la nieve

Cargando...

Que a Georgina Rodríguez le encanta la nieve es un hecho que se encuentra bien documentado en las redes sociales. En los últimos años, la joven ha publicado cada invierno en su perfil de Instagram fotografías y vídeos de las caminatas 'blancas' que hace con su familia, convertidas ya en una entrañable tradición. Y este 2021, las oportunidades de poder disfrutar de los copos han sido, para su alegría, muy numerosas.

Turín, la ciudad en la que vive junto a Cristiano Ronaldo, experimenta desde hace días una importante bajada de temperaturas que ha propiciado la caída de fuertes nevadas. La pasada semana, la modelo ya compartió varias imágenes de su salida con el delantero de la Juventus a bordo de una moto de nieve, en las que aparecía de lo más feliz.

Y ayer, Georgina posteó más material gráfico de su última excursión a las montañas, una escapada junto a Cristiano Ronaldo Júnior, con la que volvió a demostrar por qué es todo un icono de estilo. Y es que, independientemente de la situación, la novia del portugués se las arregla siempre para lucir divina.

La española posó para la cámara en una serie de bonitos posados, y el 'look' que eligió para la ocasión no tardó en copar los comentarios de los internautas en la publicación. Con un mono rojo ajustado y un gorrito de pelo blanco de tipo ruso, Georgina se mostró tan espléndida como siempre. Para rematar, y como detalle más llamativo de su atuendo, complementó su estilismo 'deportivo' con un lujoso bolso de Chanel.

"Queridaaaaa!!! Me mueroooo!!! Vaya día más guay! Pedazo de experiencia y lookazo!!!! Me has hecho sonreír... Eres luz!!!", le escribió su hermana Ivana. "Belleza", "Reina de las nieves", "El rojo es tu color", "Absolutamente espectacular", "Toda una diva", son algunos de los mensajes que le han dejado sus fans.