Giro de fortuna: Médica pierde un anillo tras olvidarlo en su bata y lo encuentra a más de 100 km

Una anestesista británica vivió un verdadero momento de fortuna, luego de haber perdido su anillo de diamantes en la lavandería del hospital donde trabaja. La médica había colocado su preciada joya en el bolsillo de su bata durante un turno a mediados de diciembre, olvidando retirarla antes de enviar la prenda a lavar.

"No fue hasta la tarde del día siguiente que me di cuenta de que faltaba y luego era fin de semana, así que no lo informé a mi equipo de instalaciones hasta el lunes", relató la médica, quien nunca esperó recuperar su anillo debido a la posibilidad de que quedara aplastado en la maquinaria de lavandería.

Cinco días después del incidente, el registrador de anestésicos de otro hospital a 136 kilómetros de distancia se encontró con una sorpresa inesperada al hallar el anillo mientras se colocaba una bata. Tras intentar localizar al propietario en su propio hospital sin éxito, se pusieron en contacto con el equipo de instalaciones, que a su vez contactó con el servicio de lavandería.

Para sorpresa de todos, la mujer había reportado la desaparición de su anillo, lo que facilitó su pronta devolución. "Estoy muy feliz de que me lo devuelvan. Simplemente demuestra cuán honesta es la gente", expresó la médica al recuperar su tan preciado objeto.

Por su parte, el hombre, quien había regalado el anillo, señaló que sabía lo importante que era para su esposa encontrar al dueño lo antes posible. "Como trabajadores de la salud, a menudo nos quitamos los anillos para los procedimientos, por lo que es un error fácil de cometer", explicó.