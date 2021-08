Hallan a un niño agonizando dentro del maletero de un auto en venta

Cargando...

Un hecho que ha causado conmoción en los Estados Unidos, cuando un niño de 5 años fue encontrado agonizando dentro de la maletera de un auto en Virginia. Afortunadamente el menor fue descubierto cuando el dueño del vehículo quería venderlo, al abrir la cajuela, se encontraron con el menor.

De acuerdo con las autoridades, los hechos ocurrieron alrededor a las 13:30 horas en la Unidad de Casas Móviles en Bobo Street.

El menor terminó en el hospital debido a su situación, luego se dirigieron a la casa de sus padres de 24 y 22 años para decirles lo que pasaba.

Los padres del menor se encuentran detenidos por negligencia infantil y por poner en riesgo la vida de un niño, la víctima está bajo ventilación mecánica.

Negligencia infantil

Según documentos judiciales, cuando el detective fue al domicilio de los padres del menor notó un olor abrumador a heces y orina en la casa, estaba en un estado "deplorable". Había basura, comida podrida, moscas, gusanos, pañales sucios y desorden hasta el punto de restringir el movimiento en la casa.

Había otros tres niños en el hogar: una niña de 3 años (JR), un niño de 2 años (CR) y un bebé de 9 meses. El bebé parecía estar "sucio y sin baño", según documentos judiciales.

La madre, Nantail Roberts, de 24 años, de Cottageville, declaró en una entrevista con el detective que no había visto a su hijo desde que se fue a la cama alrededor de las 12:30 a.m. Luego dijo que se despertó alrededor de las 12:30 p.m. o 1:00 pm y descubrió que PR no estaba adentro. Se dice que admitió que su negligencia provocó que el niño sufriera lesiones corporales graves.