Hasta que la tecnología los separe: Akihiko Kondo se casó con un holograma, pero ya no le puede hablar

En 2018, Akihiko Kondo se hizo famoso por su casamiento. No por lo fastuoso: gastó 2 millones de yenes (unos 17.000 dólares). Ni por los invitados: unos 40, entre amigos y familiares, aunque la mayoría no asistió. Tampoco por ser un soltero particularmente cotizado: más bien, porque se casó con un holograma. De hecho, con la representación 3D de Hatsune Miku, una cantante artificial japonesa. Es una de las reinas del pop en su país, pero no existe en forma física: nació como mascota de un sintetizador de música en 2007, y a partir de entonces tuvo una meteórica carrera como artista, gracias a la creatividad de múltiples compositores, que tomaron las muestras de voz de otra mujer (Saku Fujita) para hacerla cantar un éxito tras otro.

Hatsune Miku no es la única cantante creada con el programa Vocaloid, pero es la que definió el concepto: llena estadios sin existir; es un producto absoluto de la industria discográfica, que vende también peluches, remeras, dibujos y animados y, en 2018, un holograma 3D del personaje. Con ese holograma se casó Akihiko Kondo en 2018: un dispositivo llamado GateBox del tamaño de un jarrón que mostraba al personaje en forma tridimensional, y permitía interactuar con él, informó el medio La Nación.

El primer nubarrón en la relación entre Akihiko Kondo y su esposa llegó un año después: la firma fabricante anunció entonces que a fin de 2020 ese modelo -con el que es posible interactuar, ya que responde a consultas sencillas con respuestas predefinidas- dejaría de funcionar, y sería reemplazado por un modelo más moderno. Esto no sucedió, le dijo Kondo al periódico japonés Mainichi en enero último, ya que la compañía decidió, en marzo de 2020, terminar con esa línea de hologramas interactivos por la poca demanda que tenían (ahora fabrica una versión tamaño natural para ser usara por empresas, hospitales y otras instituciones).

La versión que él tiene, con Hatsune Miku, sigue siendo interactiva, pero con funciones mucho más reducidas, debido a que dependería de la conexión a servidores remotos para hacer más variadas las interacciones de las que es capaz. Kondo sigue saludando al holograma de su esposa al despertarse o al salir a trabajar, por la mañana.

Salvando las distancias, algo similar sucedió en 2019, cuando la firma Jibo dio de baja los servidores que daban vida a su robot hogareño. “Quizá algún día”, decía el pequeño Jibo al despertarlo, “cuando los robots sean mucho más avanzados que hoy, y todo el mundo tenga uno en sus casas, puedas decirle al tuyo que le mando saludos”.

Akihiko Kondo le dijo hace unas semanas al New York Times que tiene claro que su esposa no es real, y se define como fictosexual, es decir, una persona que siente atracción por un personaje ficticio.

Akihiko Kondo y la muñeca de Hatsune Miku, tamaño real

Asegura que enamorarse de Hatsune Miku le permitió superar el bullying que sufrió toda su vida y la depresión con la que convivió a mediados de la década pasada, y que tras el casamiento pudo volver a trabajar, además de estudiar (en 2021 inició sus estudios de abogacía para aprender más sobre discriminación); sigue viviendo con el holograma y con múltiples muñecas hechas a imagen y semejanza de Hatsune Miku; con una de ellas, de tamaño natural, incluso sale de excursión.