Hombre gasta 35,500 $us en cirugías para lucir como un filtro de Instagram

Un hombre que gastó la friolera de $US 35,000 para parecerse a un filtro de Instagram dice que lo controlan por su apariencia y lo comparan con la máscara de The Purge.

Levi Jed Murphy, de 24 años, ha tenido rellenos en los labios, las mejillas, la barbilla, la mandíbula y debajo de los ojos, además de una operación de nariz, un estiramiento de labios, un estiramiento de la sien y un estiramiento de ojos de gato. También se sometió a un procedimiento de enderezamiento de dientes.

Pero Levi, de Manchester, no deja que los comentarios negativos y los trolls lo desanimen y dice que "no se toma nada en serio".

Levi, quien tiene una exitosa cuenta de OnlyFans con su novio, dijo: "Cuando tenía diecinueve años obtuve mi primera jeringa de relleno de labios.

"Terminé amando cómo se veía y volví como un mes después y he seguido volviendo desde entonces.

"Cuando tenía 20 años, comencé a tener rellenos de mejillas, mandíbula y debajo de los ojos, pero he perdido la cuenta de cuántos.

"Debido a mi popularidad, ahora lo obtengo gratis al hacer promociones, así que cuando mi cara se ve un poco plana puedo entrar y recargarlo gratis, lo cual es un salvavidas.

"Para cuando cumplí los veinte, supe que quería hacerme una operación de nariz y un lifting de labios.

"No fue porque fuera inseguro o porque odiara mi apariencia, sino porque me aburro fácilmente de mi cara y me gusta cambiar mi apariencia

"Podría vivir felizmente con la cara que tengo ahora o incluso antes de la cirugía, pero me gusta mezclar las cosas.

"Para mí, no es gran cosa. Es como cambiar tu guardarropa, pero por supuesto un poco más extremo y doloroso".

Investigué mucho y terminé eligiendo ir a Turquía, ya que puedes obtener los mismos procedimientos que aquí en el Reino Unido, pero por la mitad de precio.

"En ese momento, había abierto mi cuenta OnlyFans con mi novio y ganaba diez veces más de lo que ganaba en el comercio minorista.

"El dinero era una locura y me permitió tener todo el trabajo que quería hacer.

"Instagram puso un filtro donde te muestra cómo te verías después de una cirugía plástica y me encantó lo que vi.

"Trabajé con todos los diferentes procedimientos que se mostraban en el filtro y luego me puse a hacerlos.

"Me encanta captar la atención de la gente, incluso con mi cirugía, transmito mi recuperación a través de las redes sociales para llamar la atención sobre mí.

"Por supuesto que no todos reaccionan bien a mi apariencia y tengo miles de comentarios horribles de los trolls que dicen que me parezco al Guapo Calamardo y la máscara de La Purga.

"Pero, sinceramente, estoy tan acostumbrado a recibir comentarios horribles que no me tomo nada en serio. Ya sea bueno o malo.

"Mi mamá y mi novio me apoyan completamente en todo lo que hago y eso es lo que es importante para mí.

"También recibo mucha gente diciendo que soy una inspiración o que les he ayudado con su confianza, lo cual es lindo".

El joven a pesar que se hizo las cirugías mas fuertes hace un año dice que se sigue haciendo retoques.