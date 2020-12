Intentó arrojar a su hijo de tres años por el balcón

EEUU

Una madre de Texas fue arrestada por poner en peligro a un menor después de que colgara a su hijo de tres años de un balcón del tercer piso, mientras él le rogaba que no lo dejara caer.

Desirae Korus, de 25 años, fue arrestada en relación con el incidente que tuvo lugar en el complejo de apartamentos Costa Miranda.

Según una declaración jurada de arresto, un agente especial de la Agencia de Control de Drogas estaba en el área realizando vigilancia en su vehículo sin distintivo cuando escuchó a una mujer gritar y a un niño llorar.

El agente federal siguió los sonidos y vio a una mujer, luego identificada como Korus, que arrastraba a un niño de entre 3 y 4 años al balcón de un apartamento del tercer piso y lo reprendía verbalmente.

El policía vio que la mujer levantó a su hijo, lo sostuvo sobre la repisa del balcón a unos 35 pies sobre el suelo y le gritó: '¿Vas a tocar eso de nuevo?

El agente escuchó al niño suplicar entre lágrimas a su madre: 'No me dejes caer, no, no lo volveré a hacer'.