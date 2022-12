Jin, integrante de BTS, comienza el servicio militar obligatorio

El cantante Jin, integrante de la banda surcoreana BTS, comenzó esta semana su período de servicio militar obligatorio en el campamento de entrenamiento de Yeoncheon, donde se someterá a una instrucción de 18 meses antes de pasar a formar parte de una unidad militar.



A sus 30 años recién cumplidos, el artista cumple así con el mandato constitucional vigente en el país asiático desde hace décadas, que obliga a todos los hombres de entre 18 a 30 años a recibir adiestramiento militar a fin de estar preparados ante cualquier amenaza externa.



Solo ciertos atletas y músicos, entre los que no se encuentran precisamente las estrellas del pop, pueden evadir este mandato por sus contribuciones a la patria.

LAS VEGAS, NEVADA - APRIL 03: (L-R) V, Suga, Jin, Jungkook, RM, Jimin and J-Hope of BTS attend the 64th Annual GRAMMY Awards at MGM Grand Garden Arena on April 03, 2022 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images for The Recording Academy) (Getty Images)