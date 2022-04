Joven de 24 años perdió su virginidad con una mujer de 61 años

EE.UU.

"Para el amor no hay edad", este sería el caso para la pareja estadounidense que tiene 37 años de diferencia. Quran McCain, de 24 años, conoció a Cheryl McGregor, de 61, ahora se encuentran casados planeando su futuro e intentando naturalizar su relación a través de sus cuentas de Instagram y TikTok.

La pareja está en una relación desde el 2020. "Cuando se trata de estar solo con una persona, no lo veo como un problema", dijo. McCain, quien además afirmó que perdió su virginidad con esta mujer. "Personalmente, no creo que el sexo sea algo que debas compartir con cualquiera, sin faltarle el respeto a las personas que lo hacen, pero eso no es para mí", manifestó el chico.