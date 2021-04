Karol G reveló que Shakira le dio un rotundo no para grabar una canción juntas

Colombia

Karol G, quien actuará en el escenario de los Latin American Music Awards 2021, sigue arrasando con su álbum 'KG0516'. Incluso, el estreno fue tan exitoso que Spotify lo nombró como la producción más exitosa de una artista de habla hispana en la plataforma de streaming a nivel mundial.

Este material discográfico marca un antes y un después en la carrera de la colombiana, ya que incluye su primer single en inglés titulado 'Beautiful Boy' en conjunto con el rapero Ludacris y una joven tiktoker.

Por si fuera poco, Karol había pensado en invitar a Shakira a formar parte de esta producción, sin embargo, la barranquillera no aceptó.

Fue la propia Karol G quien reveló que contactó a su compatriota para que participara en uno de los temas de 'KG0516', pero la respuesta fue negativa.

"En algún momento toqué la puerta, digamos que hace un año busqué la oportunidad de grabar con Shakira, no se dio en ese momento", confesó la reggaetonera durante una rueda de prensa.

Sin embargo, la intérprete de 'Bichota' no descarta la posibilidad de volver a buscar a Shakira para que considere fusionar sus voces en una canción.

"Vamos ver qué pasa, no digo que no, tampoco digo que sí, va a ser parte de lo que nos depare el futuro. Si llega una canción que en mi opinión sea para Shakira, tocaré la puerta de nuevo, si no se da, como quiera mi respeto y admiración son infinitos, porque además de que es una gran mujer en el mundo, es de mi país, representa mi casa, nos enseñó que sí era posible todo", señaló.