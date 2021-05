Kumo desu ga, Nani ka? supera los 200 millones de reproducciones en la plataforma Bilibili

Cargando...

Se reportó a través del sitio web oficial para la plataforma de origen chino Bilibili, que el anime Kumo desu ga, ¿Nani ka? (So I’m a Spider So What?), superó la extraordinaria cifra de 200 millones de reproducciones.

Por lo cual se puede observar que el anime “original” de Crunchyroll está siendo muy bien recibido por parte de los usuarios chinos de la plataforma, llegando a tener a más de 4 millones de personas registradas que siguen a la serie y una calificación promedia de 9/10.

La serie actualmente se encuentra en emisión y como se mencionó anteriormente, es un anime original de Crunchyroll, por lo cual puedes verlo de manera legal en su plataforma. Cabe recordar que el anime cuenta con su doblaje al español latino.

Okina Baba comenzó la serialización de las novelas por primera vez en el sitio web Shousetsuka ni Narou en mayo de 2015. Tiempo más tarde, Kadokawa Shoten comenzó a publicar las novelas de manera impresa en diciembre de ese mismo año.

La serie ocupó el puesto #2 en la lista de las mejores novelas en la edición 2018 de la guía Kono Light Novel ga Sugoi! de Takarajimasha, y ocupó el puesto #3 en la lista de 2017.