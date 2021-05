La abuela más fuerte del mundo: Con 70 años logra el récord mundial de levantamiento de pesas

Connecticut, Estados Unidos

La historia transcurre en Connecticut, Estados Unidos. La mujer se llama Mary, tiene 70 años y es poseedora de uno de un récord impensado e increíble. La historia de ella se comenzó a hacer viral a través de las redes sociales debido a que fue campeona internacional de levantamiento de pesas a los 60 años.

Mary reconoce en la actualidad que ella se siente mucho mejor que hace 30 años, además de ser considerada como la abuela más fuerte del mundo. Ella poseedora del récord mundial de peso muerto con 114 kilos.

“Tengo 70 años, pero estoy más en forma que nunca. Me veo y me siento mejor ahora que cuando tenía 40 años. Hay gente que me dice que soy demasiado mayor para esto, pero mi lema es ‘no puedes hacer retroceder el reloj, pero puedes darle cuerda’”, contó a los medios locales.

Esta súper abuela inició su gran entrenamiento a los 56 años luego de subir de peso tras la muerte de su madre, ocurrida en 2007. Fue por su gran esfuerzo que consiguió bajar más de 20 kilos en sólo un año. Dicha proeza tiene que ver con las dos sesiones de levantamiento de pesas a la semana que viene realizando desde ese momento. Pero no es todo lo que hace esta mujer récord, ya que también suma un entrenamiento cardiovascular y de fuerza general todos los días.

Ella se animó a participar de su primera competencia de levantamiento de pesas en el año2014, cuando ya tenía 64 años. Tras haber experimentado esa experiencia comenzó participar en competencias internacionales que fueron organizadas por la Asociación Internacional de Powerlifting.

Sobre ese momento Mary dijo que “Recuerdo que me golpeó cuando me miré en el espejo y pensé que esa no era yo. Perdí peso rápidamente y me di cuenta de que cuanto más entrenaba, más lo disfrutaba, y así ha sido desde entonces”.