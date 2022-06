La expulsan de un avión por sus implantes de seno de diez kilos y su ropa

Cargando...

Toronto, Canadá

Una joven con insólitos pechos de casi 10 kilos, afirma que la expulsaron de un vuelo por su aspecto. La modelo Mary Magdalene de 25 años, indicó que se sintió "deshumanizada" por la aerolínea el 31 de mayo, la joven estaba a punto de abordar un vuelo a Toronto, Canadá, desde Dallas (EEUU), pero en ese momento al pasar por seguridad para subir al avión, le dijeron que tenia que abandonar el vuelo.

Mary dijo que el personal le dijo que la iban a retirar por usar auriculares y no escuchar las instrucciones de la azafata, pero ella cree que en realidad tenía que ver con su apariencia. La influencer vestía mallas y un sostén deportivo en ese momento y alegó que la echaron por lucir "demasiado explícita".

La influencer denunció sentirse "humillada" y "deshumanizada"

A través de su cuenta de Instagram @1800leavemaryalone, la modelo denunció que la discriminaron y la hicieron sentir avergonzada y deshumanizada por su aspecto y que fue expulsada por su atuendo y por tener unos pechos con implantes de más de 10 kilos de peso.

Echan de un avión a una modelo por tener senos de 10 kilos

"Obviamente (mi atuendo) es la razón por la que me echaron, porque les parecí demasiado explícita, pero eso no es legal, así que tuvieron que decir que era porque estaba durmiendo y no la escuchaba", decía la modelo, que ha gastado más de 150.000 dólares en procedimientos de cirugía estética, lo que incluyen sus pechos, implantes en las nalgas, labios y todo tipo de tatuajes.

Finalmente, la joven pudo llegar a su destino final pese a la polémica

"No es correcto elegir a quién se aplican las reglas en función de la apariencia o tipo de cuerpo. La discriminación de cualquier tipo no es un sentimiento agradable para nadie. Si una chica de pecho pequeño usara exactamente lo mismo, no dirían nada", se quejaba la influencer y artista.