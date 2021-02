La persona más anciana de Europa, se recupera de Covid-19 y se prepara para celebrar cumpleaños 117

La persona más anciana de Europa, la monja francesa Sor André, ha sobrevivido al COVID-19 y celebrará su cumpleaños 117 esta semana.

Lucile Randon, quien adoptó el nombre de Sor André cuando ingresó en una orden caritativa católica en 1944, dio positivo en las pruebas de detección del coronavirus en su residencia de ancianos de Toulon, en el sur de Francia, el 16 de enero. Fue aislada de los demás residentes pero no mostró síntomas.

Al preguntársele si tenía miedo de tener COVID, la hermana André declaró a la cadena de TV francesa BFM: "No, no tenía miedo porque no tenía miedo de morir. Estoy feliz de estar con ustedes, pero desearía estar en otro lugar: con mi hermano mayor, mi abuelo y mi abuela".