Anciana muere atragantada con una salchicha

La enfermera no cortó la salchicha para la paciente de un derrame cerebral, Patsy Taneborne, cuyo paquete de cuidados en el hogar de ancianos de Gloucestershire requería que su comida fuera del tamaño de un bocado. La anciana se quedó sin supervisión durante unos minutos mientras almorzaba cuando se atragantó y sufrió un paro cardíaco.

El personal de administración reconoció que la paciente Taneborne tenía un alto riesgo de asfixia y tenía un historial de comportamiento desafiante en el Monkscroft Care Center de la Orden de St John Care Trust.

La trabajadora asistencial Delia Lethy fue despedida por mala conducta grave en septiembre de 2019 en la casa en Cheltenham, Gloucestershire.

Una declaración de la gerencia escuchada en la investigación decía: "A la 1 pm del 5 de agosto, un miembro del equipo de atención estaba ayudando con la comida de la hora del almuerzo de la señora Taneborne.

"El cuidador no siguió las instrucciones del plan de cuidados y le dio un hot dog que no estaba cortado en trozos pequeños. "La dejaron sin supervisión durante unos minutos, durante los cuales se atragantó con la comida y sufrió un paro cardíaco.

"Se inició la reanimación cardiopulmonar y cuando llegaron los paramédicos le quitaron una salchicha de seis centímetros. La estabilizaron y la llevaron al hospital donde falleció dos días después".

La señorita Taneborne sufrió un derrame cerebral severo en 2017 que afectó su movilidad y función de deglución y la llevó a mudarse al asilo de ancianos de Gloucestershire.

La enfermera, Lethy, a cargo de la anciana, había trabajado en el centro durante tres años y medio, se enfrentó a una audiencia disciplinaria en la que se determinó que sabía que la Sra. Taneborne estaba en riesgo de asfixia y que su comida debía ser del tamaño de un bocado, escuchó el forense.

En la audiencia disciplinaria, la Sra. Lethy dijo que había tomado una mala decisión al no cortar el perrito caliente y agregó: "Lamento mucho que mis acciones llevaron a la muerte de la mujer".

La cuidadora admitió que no había seguido el procedimiento en esta ocasión y decidió no cortar la salchicha porque era blanda y no sentía que fuera necesario cortarla.