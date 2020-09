Rescatan a una anciana de 85 años en estado desnutrición

Cochabamba, Bolivia

Personal de la Unidad del Adulto Mayor de la alcaldía rescató la pasada jornada a una mujer de la tercera edad de 85 años, se encontraba deshidratada y con lesiones en el cuerpo. Debido a su vulnerable estado de salud fue derivada al Hospital Cochabamba.

Felipa Montaño permaneció varios días sin comer, tuvo un accidente, se cayó por tal motivo no puede caminar y permaneció postrada en la cama. Es la hermana mayor de siete hermanos, vive sola en la zona de San Carlos, al sur de la ciudad. Recibió la atención del personal médico.

“El martes no he comido, sábado no he comido, domingo y lunes no he comido, porque no tenía nada para prepararme. A veces me hago cuando tengo (…) Me he caído, me duele”, contó Doña Felipa.