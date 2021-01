Cargando...

13 ene (Reuters) - La superestrella colombiana del pop Shakira se ha convertido en la última artista en vender los derechos de su catálogo de 145 canciones a Hipgnosis Songs Fund, que cotiza en Londres, dijo la firma de inversión el miércoles, mientras la crisis del coronavirus hunde las ganancias por los conciertos.

La tres veces ganadora del Grammy, famosa por sus canciones como "Hips Don't Lie", "Suerte (Whenever, Wherever)", "Underneath Your Clothes" y la canción de la Copa Mundial de la FIFA de 2010, "Waka Waka (Esto es África)", ha vendido más de 80 millones de discos y tiene una gran cantidad de seguidores en las plataformas de streaming musical Spotify y YouTube.

La pandemia casi ha borrado las ganancias por los conciertos en vivo y una lista creciente de músicos ha buscado monetizar sus discografías. Bob Dylan vendió su catálogo completo el mes pasado y ha sido seguido por otros, como Neil Young.

Un aumento en las reproducciones en las plataformas de streaming, que ha enviado varios éxitos antiguos a la cima de las listas actuales, ha sumado interés en los inversores. JP Morgan dijo que Hipgnosis era una inversión atractiva dados sus ingresos a largo plazo debido a las leyes de derechos de autor.

Cargando...

"A los ocho años, mucho antes de cantar, escribí para darle sentido al mundo", dijo Shakira, de 43 años, en un comunicado.

"Cada canción es un reflejo de la persona que era en el momento en que la escribí, pero una vez que una canción sale al mundo, no sólo me pertenece a mí, sino también a quienes la aprecian", dijo. "Sé que Hipgnosis será un gran hogar para mi catálogo".

La firma de inversión especializada no reveló detalles financieros del acuerdo, que es el más reciente de Hipgnosis después de otros este año con Neil Young, el guitarrista de Fleetwood Mac, Lindsey Buckingham, y el productor de discos Jimmy Iovine.

Bob Dylan vendió su catálogo completo a Universal Music Group en diciembre.

El fundador de Hipgnosis, Merck Mercuriadis, saludó el acuerdo con Shakira, llamándola "la Reina de la música latina".

"Ella es una de las compositoras más serias y exitosas de los últimos 25 años, habiendo escrito o coescrito prácticamente todas las canciones que ha grabado", dijo.

(Reporte de Yadarisa Shabong en Bangalore; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)