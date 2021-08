Le extirparon un bulto de la nariz del tamaño de su cabeza

Cargando...

Estados Unidos

La historia de un hombre que vivió 11 años con un bulto protuberante en su nariz se hizo viral recientemente, esto gracias a una cirugía que le realizó una famosa doctora, Sandra Siew Pin Lee, quien compartió la asombrosa transformación en su programa llamado ‘Dr. Pimple Popper' en la televisión de Estados Unidos.

En este caso, el paciente, de 60 años, es un hombre que padecía una rinofima muy severa. Esta enfermedad que afecta a la piel de la nariz provocó que el rostro del paciente creciese hasta niveles nunca antes visto.

El hombre, Roger, desesperado, contaba cómo las moscas se sienten atraídas por su nariz debido a la secreción. 'Tengo que mover la nariz porque no puedo comer bien. Hace tiempo que no trabajo porque todo el mundo me tiene miedo. 'Todo el mundo se ríe de mí'.

La doctora Lee calificó la operación como “muy delicada” ya que el paciente tenía mucho riesgo de desangrarse en la intervención y cabía la posibilidad de que se extirpasen partes esenciales en la nariz.

Sin embargo, la intervención fue realmente exitosa y, tras el posoperatorio, el paciente quiso agradecer a la doctora todo lo que había hecho por él. “Es un ángel y ha cambiado mi vida”, comentaba el hombre ante las cámaras.

Mira el increíble procedimiento quirúrgico: