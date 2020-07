Le pintó la pared de groserías y amenazas por meterse con su marido

Argentina

Una ciudad argentina amaneció con tremendo escándalo que se inició en una pared trascendió en las redes sociales y hasta llegó a ser noticia en la televisión.

La modelo y panelista Sofía Macaggi de la candena televisiva A24 contó los pormenores de la curiosa situación en su cuenta de Instagram: "Hay un escándalo que está ocurriendo en la ciudad de Tandil , y no, no es el coronavirus, es Miguel y su amante" dijo.

“Miguel, el protagonista de esta historia, es abogado y está casado, pero aparentemente tendría una amante”, contó Macaggi en sus stories. Luego mostró por qué el supuesto triángulo amoroso se hizo público: “La casa de la amante de Miguel apareció toda escrachada y rayada con pintadas”, y mostró las fotos con todos los insultos que escribieron en la fachada de la propiedad.

“No sabes con quien te metiste; deja en paz a Miguel; no pises el edificio”, se lee en los grafitis escritos con aerosol rojo en todo el frente de la casa. A las pocas horas de compartir este enigma, la periodista mostró que el supuesto abogado había hecho un descargo en su Facebook para aclarar la situación.

En la captura del post se lee: “¡Hola amigos! Anda circulando por ahí una foto mía involucrándome en un amorío clandestino con una colega, que francamente no la conocía. Lo peor es que de acuerdo a las fotos, mi mujer le habría hecho una pintada en la casa”.

“Eso es una canallada, y por eso me tomo el trabajo de desmentir todo y reflexionar: ¿puede haber gente tan enferma para hacer estas cosas? Usaron una foto de mi Facebook, no sé con qué objetivo para decir todo esto. Es una estupidez”, cerró quien sería el “abogado infiel” de esta historia.

También hubo comentarios a su post, y un tal Saúl le respondió: “Hola Miguel, te estaba buscando en Facebook para avisarte que me llegó eso por WhatsApp”. El letrado no tardó en contestarle: “Gracias, la verdad a mí me nefrega, pero está mal que la hagan quedar como una mujer despechada a Ana”.