¿Lo probarías? Presentan platillo que simula un feto de tres meses

El restaurante español Mugaritz, que cuenta con dos estrellas Michelin y es liderado por el chef Andoni Luis Aduriz, ha suscitado una fuerte polémica por su plato “cocido mímesis”.

Y no es para menos, ha presentado un platillo gastronómico totalmente inusual, denominado “origen” y representa a un feto de tres meses en líquido amniótico, un aspecto que no deja nada a la imaginación y es que luce exactamente así. El embrión está rodeado por un gel que da la impresión de ser líquido amniótico, el fluido que rodea al bebé en el vientre materno.

El plato, que se presentó la semana pasada en Madrid, tiene entre sus elementos una almendra como cabeza, un fruto seco crocante que al ser mordido cruje, simulando lo que podría ser el sonido de un cráneo.

El platillo fue presentado en un restaurante de España, causando polémica e incitando al odio.

La representación del feto de tres meses se elabora además con un caldo garbanzo con jugo de avellanas, y con caviar simulando el meconio, la primera evacuación de un bebé. El plato “no tiene por qué gustar a todos”, dijo Aduriz a Efe.

En su sitio web, el chef señaló que “nos gusta alimentar la mente alimentando la curiosidad, los sentidos o el deseo, buscamos saciar el hambre de riesgo, de juego o de respuestas y el placer de sorprendernos, de descubrir y explorar lo desconocido”.

“Para lograrlo, nos cuestionamos las lógicas del mundo culinario, replanteándonos las normas sociales y los prejuicios. Buscamos crear un contexto donde ejercer la libertad sensorial para poder superar la imposición de las costumbres”, agregó.

Esta situación le ha ganado en redes sociales un total desprecio por la nueva propuesta culinaria, porque afecta la sensibilidad de las personas. Esto se ha hecho evidente por los comentarios de los usuarios.

Este platillo no es más que una colección artística interna, por lo que no se encuentra en el menú del restaurante, sin embargo ha generado gran sobresalto en redes sociales al tratarse de un platillo de mal gusto, aunque “nunca ha formado ni formará parte” de su propuesta gastronómica. El restaurante explicó que su departamento de creatividad trabaja seis meses al año en el diseño de nuevos platillos, sin embargo no todos se sirven, tal es el caso del llamado “Origen”, que se creó desde 2015.

“Solo se ha mostrado en pequeños encuentros que permitían generar un contexto de diálogo y reflexión, tales como seminarios universitarios, eventos privados u otros foros” se explicó.

“Forma parte de la colección de platos tabú de Mugaritz que se utilizan como ejercicio interno para explorar los límites de la contradicción humana y no como parte del menú degustación en ninguna de las temporadas”, explicó el chef Aduriz a través de un comunicado.

Por su parte, la asociación antiabortista Instituto de Política Social anunció que en caso de que Andoni Luis Aduriz no pida perdón llevará al chef a los tribunales de justicia “por incitar al odio”.