Los Grammy 2022 le rinden homenaje a Vicente Fernández con premio póstumo

Las Vegas, Estados Unidos

A casi cuatro meses de su muerte, Vicente Fernández sigue ganando premios. Su disco "A mis 80's", que publicó antes de fallecer el 12 de diciembre, se hizo con el galardón al Mejor Álbum de Música Regional Mexicana en los Grammy 2022.

A esta categoría, que también contempla la música tejana, estaban nominados Christian Nodal ("Ayayay! Súper Deluxe"), Natalia Lafourcade ("Un Canto por México, Vol. II"), Mon Laferte ("Seis") y Aída Cuevas ("Antología de la Música Ranchera, Vol. 2").

Es el tercer Grammy para el mexicano, que logró dos en vida, además de ocho Grammy Latinos, 14 premios Lo Nuestro. Grabó más de 100 discos y 20 películas, vendió más de 65 millones de álbumen en todo el mundo y tiene una estrella en el paseo de la fama de Hollywood, en Los Ángeles.

En otras categorías reservadas a la música latina resultaron premiados Bad Bunny, Juanes y Rubén Blades.

Sin embargo, muchos internautas observaron el momento, ya que el presentador de la categoría, luego de anunciarse a Fernández como ganador, dijo: "No vino".

La edición 64 de los Grammy se celebró este domingo en el MGM Garden Arena de la ciudad estadounidense de Las Vegas. La premiación regresó a la presencialidad total, presentada por el comediante Trevor Noah.

El Álbum del Año fue para Jon Batiste, el carismático jazzista de 35 años, que conquistó once nominaciones, el mayor número de esta edición, con su animado “We Are”. Venció, además, en categorías como Mejor Video Musical y Mejor Canción con Raíces Estadounidenses. El jazzista ya fue galardonado con un Óscar por su participación en la banda sonora de “Soul” (Pixar), fue director musical del famoso programa de entrevistas de Stephen Colbert, es hijo de una familia prominente de la industria de la música en Nueva Orleans y defiende causas sociales.

Silk Sonic, el superdúo compuesto por los músicos estadounidenses Bruno Mars y Anderson Paak, se hizo con otros dos premios principales: Grabación y Canción del Año por las homónimas "Leave the Door Open".

La actriz de Disney convertida en sensación del pop, Olivia Rodrigo, se hizo con tres premios: Artista Revelación, Mejor Álbum Pop Vocal por "Sour" y Mejor Actuación Pop en Solitario por "Drivers License", canción que interpretó en el escenario del MGM Garden Arena. En esa ÚLTIMA categoría se impuso sobre Billie Eilish ("Happier Than Ever"), Ariana Grande ("Positions"), Justin Bieber ("Anyone") y Brandi Carlile ("Right on Time").

Rodrigo, una estadounidense de 19 años con ascendencia filipina, estába nominada a otros cuatro Grammy por su disco "Sour".

La superestrella Billie Eilish cantó una explosiva versión de su sencillo “Happier Than Ever”. Vistiendo una camiseta con el rostro de Taylor Hawkins, la artista le rindió homenaje al recientemente fallecido baterista de Foo Fighters.

Por otro lado, la banda estadounidense Foo Fighters logró tres premios Grammy por los cuales competía, una semana después de que su baterista Taylor Hawkins muriera de forma inesperada en Colombia. La Recording Academy de Estados Unidos, organizadora de los Grammy, le rindió un homenaje durante la ceremonia.

Entre las potentes actuaciones musicales, en los Grammy, al igual que en la ceremonia de los Oscar del pasado domingo, también hubo un espacio dedicado a Ucrania. En esta ocasión, de la mano del propio presidente ucraniano. En un video grabado, Volodymyr Zelensky se dirigió a la audiencia y le solicitó que apoye a su país en la guerra desatada tras la invasión de Rusia el 24 de febrero.

"¿Qué es lo más opuesto a la música?", dijo Zelensky. "El silencio de las ciudades en ruinas y de las personas asesinadas".

A su emotivo mensaje le siguió una actuación del pianista John Legend, acompañado de las palabras de la poeta, dramaturga y periodista ucraniana Lyuba Yakimchuk.

Además, la Academia de la Grabación se unió a Gobal Citizen con el hashtag Unimos fuerzas con #StandUpForUkraine.