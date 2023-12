Luisito Comunica sufrió accidente en plena transmisión: ¡Perdió sus dientes!

México

En las últimas horas, el influencer mexicano, Luisito Comunica, se ha vuelto tendencia en redes sociales después de que en plena transmisión en vivo mostrara cómo se le cayeron dos de sus dientes delanteros, provocando así múltiples comentarios entre los usuarios.

Durante la transmisión en su cuenta de Instagram, seguida por más de 33.5 millones de personas, el influencer manifestó sentir dolor en su mandíbula y tocó su rostro mientras compartía detalles sobre su nuevo libro y promocionaba sus obras anteriores.

Más tarde, reveló que se había enfermado durante su estadía en Groenlandia y experimentó dolor al hablar. Describió un persistente malestar y un sabor extraño en la boca, comparándolo con óxido.

"Algo me pasó allá estando en Groelandia, me enfermé pero ojete que me tumbé y toda la cosa, conseguir un doctor ahí es como un poquito un pedo ok la neta como todo. Ay, pérense tantito es que tengo desde que estaba ahí un dolorcito como al hablar, o sea cuando hablo, no sé si les pasa como que sienten la mandíbula. Ay wey como, no, es que ahorita está bien raro porque siento hasta como el diente flojito", expresó mientras se agarra el diente.