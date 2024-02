Escándalo: Ex de Luisito Comunica asegura que él le fue infiel con Arisita

Cargando...

Las redes sociales están que arden con un nuevo escándalo que involucra a Luisito Comunica, a su exnovia Cynthia Velásquez y a su actual pareja Arianny Tenorio. Y es que en una reciente entrevista, la ex reveló que youtuber le fue infiel durante su relación.

"Tengo muchas pruebas de que sí", afirmó la también creadora de contenido a quien también le dicen 'La Chule'.

En una entrevista para el programa “Un Tal Fredo”, Cynthia, compartió sobre su vida, su pasado, sus relaciones amorosas y todo lo que había pasado con Luisito Comunica, con quien estuvo entre 2015 y 2019.

Ella no dudó en contar su experiencia como pareja del influencer, dando a conocer un detalle que muchos seguidores siempre quisieron saber y es el motivo del fin de su relación tras 5 años juntos.

"Yo lo corté a él, yo me salí de esa relación (...) la verdad es que Luis y yo cortamos una semana antes de que saliera el video de esta persona que se dedica a enemistar parejas. La infidelidad lo voy a dejar con el beneficio de la duda, pero tengo muchas pruebas de que sí", afirmó Cynthia, conocida ahora en redes sociales como "Lenguas de gato".

La Chule contó que, luego de un viaje, volvió a la casa que compartía con Luisito y encontró todas sus cosas movidas de lugar.

“Todas mis cosas estaban movidas, y cuando le pregunté, él le echó la culpa a la señora que hacía la limpieza. Luego no encontré mi VISA y después de buscar por todos lados, Luis me dice: ‘Aquí está’. Supe que algo raro estaba pasando”, recordó.

No creyó la historia de Luisito y lo acusó de haber metido a alguien a su casa, mientras ella no estaba.

“Le dije eso y no me discutió más. No tengo pruebas contundentes, pero él nunca admitió, ni negó nada”, agregó.

Luisito Comunica no se quedó callado y, en sus redes sociales, pidió que no vinculen a su nueva pareja en un tema del pasado y que las cosas no fueron como Cynthia lo contó, ya que ambos tuvieron varias fallas. Además, aseguró que conoció a Arianny meses después de que su relación con Cynthia terminara.

La respuesta de Luisito Comunica. Foto: Captura de pantalla IG

Además, develó que él guardó en secreto y durante mucho tiempo las cosas que habría encontrado de "Lenguas de gato" cuando todavía estaban juntos.

“Solo dijo cosas malas mías y nada de sus cosas malas, que se los digo muy sinceramente, yo a ella también le caché varias cosas, no nada más una, lo he confirmado con evidencias y me lo han confirmado amistades mutuas (…) Nada de esto jamás lo toqué porque para qué si ya está en el pasado, ya fue ya tiene cinco años. Yo no sé por qué ella insiste en que esto siga siendo un tema, yo no sé ella qué está buscando, pero que sí se acepta que palomitas santas no hay ni de este lado ni de aquel”, respondió.

Luego, Arianny también dio su versión de lo ocurrido y aseguró que ella inició su relación con Luisito Comunica mucho tiempo después de su ruptura con 'La Chule'.

“Les voy a contar un par de cositas porque me está cayendo muchísimo hate, por algo que yo no tengo nada que ver, sólo que ahora me están poniendo la etiqueta de la amante”, dijo en un video de redes sociales.

Contó que ella conoció a Luisito Comunica en octubre de 2019, mientras que él había terminado con Cinthya Velázquez en junio de 2019.

"Luis y yo nos conocimos meses después de lo que sucedió entre ellos", afirmó, luego de recibir cientos de comentarios negativos en sus plataformas.