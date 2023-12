"No tiene el canal con más seguidores": Luisito Comunica explota contra Kimberly Loaiza y su récord Guiness

Mundo

El creador de contenido Luisito Comunica se hizo viral nuevamente en redes sociales, luego de que explotó contra los Récord Guinness porque reconocieron a la cantante e influencer Kimberly Loaiza por supuestamente tener el canal de YouTube en habla hispana con mayor número de suscriptores.

El también youtuber aclaró que su molestia no era contra la influencer, sino contra la organización de los récords, ya que si bien la esposa de Juan de Dios Pantoja tiene más de 43 millones de seguidores en YouTube, existen otros canales que superan esa cifra.

“Nadie me pidió mi opinión y me va a traer polémica innecesaria, está muy cool, la aprecio y la admiro, la respeto como creadora y ha logrado cosas increíbles, pero esto es contra la organización. Me encontré con esta noticia de que a Kimberly Loaiza le dieron un Récord Guiness por tener el canal en español con más seguidores en el mundo, cosa que está muy cool, pero no es verdad", comentó Luisito en sus historias de Instagram.