Madre encierra a su bebé en el armario para que muriera de hambre

Una madre está siendo investigada por intento de asesinato después de que supuestamente encerró a su demacrado bebé 'no deseado' en un armario. Se temió por su vida cuando la bebé Polina fue descubierta hambrienta y demacrada.

Solo permaneció con vida porque su hermano de 13 años, quien desconocía que lo era, ya que su madre le había dicho que el bebé era hijo de una amiga. La alimentó con mezcla para bebés y, a veces, con leche, a pesar de que su madre le ordenó que no lo hiciera.

Se dice que la pequeña se ha recuperada completamente de la terrible experiencia a tiempo para su primer cumpleaños y está lista para ser adoptada.

Aparentemente la mujer no quería a la bebé, porque fue producto de una violación de su propio esposo, con quien ya estaban separados cuando sucedió el acto. Esto fue comprobado mediante una prueba del detector de mentiras, en un programa de televisión cuando se le preguntó si había violado a Zykova y provocó el embarazo no deseado.

Cuando se le preguntó si violó a su esposa separada después de una pelea, primero dijo a los televidentes: 'Sí, eso es cierto'.

Luego dijo: 'No, no fue una violación. No entendí tu pregunta.'

Desde entonces, Zykova ha sido declarada "cuerda" y ahora está bajo investigación por "intento de asesinato" y "crueldad". Ella enfrenta hasta 15 años de cárcel si es declarada culpable.