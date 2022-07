Madres de familia de un kínder se quejan de maestra, aseguran que enseña mucho en redes

México

Un caso se ha vuelto viral en las horas recientes y es que madres de familia de un jardín de niños en el estado de México, levantaron una queja en contra de la profesora de sus hijos, Arely "N", alegando que ”enseña mucho” en redes sociales, lo cual, dicen, no es bueno siendo ella una docente de menores.

Por su parte, la maestra comentó que su red social es privada, lo cual no se la ha compartido a ningún padre de familia y con su celular en la mano demostró que no cuenta con ningún contacto de ellos.

Y cómo se percataron del perfil del facebook?



Una madre de familia encontró a su marido mirando las fotografías de la red social de la maestra, por lo que inmediatamente presentó una queja ante la dirección escolar.

Por su parte el padre de familia descubierto reconoció que encontró el Facebook de la maestra, escribiendo su nombre en la red social, además de que solo se puede observar su foto de perfil y de portada para quienes no tiene agregados como amigos.

“También recalco que jamás me he vestido de manera que puedan considerar indebida frente a mis alumnos: nunca traigo falda ni short. Siempre uso pantalón y blusa, todo cubierto con mi delantal. Y por supuesto que jamás les he dado mi Facebook a mis estudiantes, pues tienen cinco años y ni siquiera deben tener red social”, se defendió la maestra.