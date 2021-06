Mamá afirma que su bebé menstruó

Cargando...

Una mamá se quedó conmocionada después de que su bebé de tres semanas menstruó. La mujer dijo que con su primera hija también pasó lo mismo y destacó que es algo de lo que todas las mamás primerizas deben ser conscientes que puede ocurrir.

La madre hizo pública esta afirmación en TikTok: "Ya que tengo futuras mamás y mamás primerizas siguiéndome, estoy de regreso con información que nadie te dice. Mi primera hija también pasó por eso, pero mi segunda hija está actualmente con su período".

"Tiene tres semanas y está sangrando, sí, tiene un período. Nuestras hormonas salen de sus pobres cuerpecitos a las tres semanas de edad".

El clip ha sido ampliamente compartido y ha recibido más de 34.000 me gusta. También llevó a otra madre a compartir una experiencia similar.

Ella dijo: "Esto fue literalmente para lo único que nadie me preparó. "Mi hija tenía apenas dos días y tenía un período.

Cargando...

"Me estaba volviendo loca mientras aún estábamos en el hospital, cuando se lo mostré a una enfermera, ella me dijo que era normal", aseguró.

La explicación médica:

Si bien puede parecer sorprendente para algunas personas que una bebé pueda tener un 'período', un experto afirma que esto es completamente normal.

La Dra. Sharryn Gardner, pediatra y asesora clínica de la aplicación de salud infantil Juno, dijo que el proceso se llama "menstruación falsa".

Ella explicó: "Cuando nacen las niñas, es completamente normal que algunas experimenten un sangrado vaginal leve.

"Puede comenzar en cualquier momento entre 2 y 10 días después del nacimiento. Este proceso se llama menstruación falsa y es causado por una caída repentina de una hormona llamada estrógeno, que está presente en la madre durante el embarazo y atraviesa la placenta.

Cargando...

"Si esto le sucede a su bebé, no hay nada de qué preocuparse, pero puede ser impactante para los nuevos padres, ya que no sucede con tanta frecuencia y no se habla mucho de ello".

Si tiene esta experiencia con su recién nacido, hay cosas que puede hacer para ayudar, dijo la experta.

Acudir al médico de cabecera o pediatra para estar seguro, aunque dice que normalmente no hay nada de qué preocuparse y que el sangrado se detendrá después de dos o tres días.

Mientras tanto, puede limpiar los genitales de su bebé con agua tibia cuando sea necesario.

"Nunca lave dentro de la vagina, solo la parte exterior de los genitales de su bebé, pero tenga cuidado esta área es muy delicada", aconseja la doctora Gardner.