Martes 13 y el origen de la creencia de la mala suerte

El martes 13 es considerado por muchos como un día de mala suerte. Esta fecha, que se relaciona con creencias religiosas de hace siglos, se señala en el calendario en algunos países europeos, como Grecia o España, y en algunos de América Latina, como Argentina, Colombia o México, entre otros. Durante la jornada, según la tradición, uno debe evitar casarse o pasar por debajo de una escalera ¿Pero de dónde viene esta superstición?

Los martes 13 son vistos como 'días negros'. Desde la antigüedad, el número 13 se ha relacionado con el mal augurio. Porque 13 eran los presentes en la Última Cena (los 12 apóstoles y Jesús); las leyendas nórdicas hablan de 13 espíritus del mal; y el capítulo 13 del Apocalipsis de la Biblia narra la venida del Anticristo. Todas las culturas tienen algo "en contra" de esta cifra.

La mala fama del martes, por su parte, se remonta a la mitología griega. Marte era el Dios de la guerra, lo que implicaba destrucción. Además, en martes tuvieron lugar hechos negativos históricos, como la caída de Constantinopla. Incluso en martes 13 se produjo la confusión de las lenguas en la Torre de Babel.

"En martes 13, ni te cases, ni te embarques, ni de tu casa te apartes": una creencia que se ha extendido a lo largo de los siglos

Los países donde el martes 13 constituye una fobia manejan el refrán "en martes 13, ni te cases, ni te embarques, ni de tu casa te apartes". La unión de martes y 13 supone la acumulación de desgracias y genera fuertes supersticiones. Algunos aviones, hoteles o edificios eliminan este número o algunos grupos evitan dar conciertos en esta fecha.

A pesar de todo, no existe ningún estudio científico que lo pruebe, sino que es una creencia que se ha extendido a lo largo de los siglos. Para Estados Unidos y los anglosajones esta creencia se establece los viernes 13.

En el caso de que seas supersticioso, en los martes 13 se sugiere; no comenzar algo importante con el pie izquierdo, ni siquiera levantarte de la cama; evitar cruzarse con un gato negro; evitar derramar la sal; no mirarse en espejos rotos; no abrir un paraguas bajo techo cubierto, como una casa; evitar pasar por debajo de una escalera o no usar ropa íntima de color verde.