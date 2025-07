“Me robó, pero yo subí sus fotos íntimas”: Así fue la venganza de un joven contra un delincuente

El usuario de TikTok, identificado como Gabriel Ávalos, compartió una impresionante anécdota tras ser víctima de un robo por parte de un delincuente.

Según relató, el joven se dirigía a su trabajo cuando fue interceptado en un colectivo por un ladrón. Sin saber cómo reaccionar, solo pudo perseguir al agresor.

“Todo comenzó en el colectivo. El delincuente subió, tocó el timbre y me arrebató el celular de la mano. Yo estaba sentado en uno de los últimos asientos dobles, del lado de la puerta. Cuando me lo quitó, bajé corriendo por instinto. Fue en la Avenida Rivadavia y Díaz Vélez, debajo del puente. Ni siquiera tuve tiempo de pensar. No sentí miedo, sentí mucha rabia y adrenalina”, explicó Ávalos.

Tras alcanzar al agresor, se produjo un forcejeo; el joven logró golpearlo, provocando que perdiera el equilibrio y dejara caer su celular.

“Cuando vi el teléfono en el suelo, no sabía si era suyo o también robado. Me di cuenta al desbloquearlo. Toda la escena la vieron los pasajeros del colectivo, autos que pasaban, gente en la parada y en un quiosco. Nadie me ayudó”, señaló Ávalos.

Posteriormente, el ladrón huyó a toda velocidad en su motocicleta, pero la revancha del joven, al revisar el celular del delincuente y publicar sus fotos íntimas, fue celebrada por internautas, quienes consideran que de alguna forma se debe aplicar una sanción a los criminales.

Sin embargo, algunos opinan que la venganza del joven fue excesiva.

