"¡Me siento traicionada!": Le donó su riñón a su jefa y ésta la despidió por faltar al trabajo tras la cirugía

Nueva York, EE.UU.

Una historia ha sido compartida en Facebook y varias plataformas en redes sociales, dando la vuelta al mundo. Una mujer decidió donar uno de sus riñones a la persona que pensó que la consideraría, pero se llevó una desagradable sorpresa.

Aunque el hecho se registró en el 2011, en las últimas semanas se ha convertido en viral. Debbie Stevens le donó un riñón a su jefa porque esta mujer necesitaba del órgano para poder vivir; sin embargo, nunca imaginó que la dama identificada como Jackie Brucka, de 61 años, le pagaría de la peor manera.

Según contó Stevens al The New York Post, su superiora presentaba problemas de salud. Ella decidió donarle el riñón, pero al no ser compatible los médicos intercambiaron los órganos con otro donador: el de Debbie iría para un paciente en Missouri y Brucka recibió otro procedente de San Francisco.