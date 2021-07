Médico: antes de ser intubados pacientes me piden que los vacunen y les digo que 'es demasiado tarde'

EEUU

En una emotiva publicación de Facebook, la Dr. Brytney Cobia compartió la desgarradora experiencia de tratar a personas que se negaron fatalmente a recibir la vacuna contra el coronavirus.

"Les digo que la mejor manera de honrar a su ser querido es vacunarse y alentar a todos los que conocen a hacer lo mismo.

"Lloran. Y me dicen que no sabían. Pensaban que era un engaño. Pensaban que era político. Pensaban que porque tenían cierto tipo de sangre o cierto color de piel no se enfermarían tanto".