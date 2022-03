La reconocida cantante de hip hop Missy Elliot le ganó una millonaria demanda por plagio a Bad Bunny

En medio de la pandemia del coronavirus, Bad Bunny estrenó su canción "Safaera", uno de los temas musicales más importantes del año en el género urbano, y aunque en su momento esta obra le trajo muchísimos réditos al Conejo Malo, hoy es ni más ni menos que la causante de uno de sus mayores pleitos legales desde que su carrera estalló.

La reconocida cantante de hip hop, Missy Elliot, demandó a Benito meses después que la canción se convirtiera en un fenómeno viral. La rapera manifestó ante los tribunales que el Conejo Malo y su equipo nunca le pidieron permiso para usar un fragmento de su canción "Get ur freak on" en el puente de "Safaera". Esto se tradujo en una demanda por plagio contra Bad Bunny, Jowell y Randy, informó el portal Playground.

Pese a que en los géneros derivados del hip-hop, como lo es el reguetón, existe la cultura del sampling, en este caso el juez le dio la razón a Missy Elliot y Bad Bunny tuvo que pagar una fuerte suma de dinero a la cantante. Así lo reveló Jowell, quien también hizo parte de la producción de "Safaera".

"Si esa canción hubiera sido una canción normal y corriente de cualquiera por ahí como la que nosotros sacamos, nadie se hubiera metido. Esa canción la jodieron porque fue demasiado exitosa. Alguien fue donde Missy Elliott y le dijo: ¿tú no estás escuchando?", dijo el cantante en una entrevista con MoluscoTV.

Escucha el fragmento exacto de "Safaera" que generó la demanda:

Sin embargo, ahí no termina el asunto. Debido al fallo de plagio contra Bad Bunny, el cantante ahora recibe solo el 1% de las ganancias que genera "Safaera" en los servicios de streaming, radiales y televisivos. Jowell y Randy, también reciben un 1% cada uno y el resto de ganancias van directo a la cuenta bancaria de Missy Elliot.

"Se quedaron con todo. Lo que pasa es que legalmente ellos no me pueden sacar porque yo escribí ahí, así que me dieron el 1% a mí, 1% a Randy, y se quedaron con todo ellos. Hasta Bad cobra como 1% también. Nosotros nos fuimos hasta abajo con esa canción, tuvimos que cederla", finalizó Jowell.