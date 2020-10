Muere Rhonda Fleming, veterana actriz del Hollywood clásico

Cargando...

Sus clásicos siempre estuvieron presentes y sin duda alguna fue de joven una de las mujeres más hermosas del mundo del cine. Este sábado su secretaria, Carla Sapon, confirmó la muerte de la actriz estadounidense cuya filmografía incluye películas como "Spellbound" (1945) o "Gunfight at the OK Corral" (1957).

Con una impactante melena pelirroja y unos fascinantes ojos verdes, Fleming fue apodada como "la reina del Technicolor", un sobrenombre con el que también fue conocida otra pelirroja ilustre de Hollywood como Maureen O'Hara.

Ese apodo hacía referencia a que, con la progresiva desaparición del blanco y el negro en el cine, su cabello y sus ojos brillaban en cada una de las escenas en las que aparecía.

Marilyn Louis, por su nombre original, no tuvo que viajar muy lejos para triunfar en el cine, ya que nació en 1923 en Los Ángeles.

Hija de una modelo y actriz, Fleming logró su primer papel importante siendo apenas una veinteañera con la cinta de Alfred Hitchcock "Spellbound" (1945), que protagonizaron Ingrid Bergman y Gregory Peck.

Poco a poco ganó notoriedad y en su notable carrera sobresalen cintas como "Out of the Past" (1947), con Robert Mitchum como estrella; la comedia musical "A Connecticut Yankee in King Arthur's Court" (1948), que lideró junto a Bing Crosby; la oscura "While the City Sleeps" (1956), de Fritz Lang; o el wéstern "Gunfight at the O.K. Corral" (1957), que encabezaron Burt Lancaster y Kirk Douglas a las órdenes John Sturges.

Además de probar suerte en la televisión a partir de los años 60, Fleming también actuó sobre las tablas de Broadway y en los espectáculos de Las Vegas. Fuera de la actuación, Fleming destacó por su labor caritativa a favor de la investigación contra el cáncer, una enfermedad que sufrió su hermana Beverly.

Así, a comienzos de los años 90 fundó la clínica Rhonda Fleming Mann dentro del UCLA Medical Center de Los Ángeles. La vida privada de Fleming también llamó la atención por las seis veces en que se casó. Su último marido fue Darol Wayne Carlson, que falleció en 2017.