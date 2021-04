Muere tras ser sancionado con 300 sentadillas

Cargando...

Filipinas

Un violador de la cuarentena en General Trias, Cavite, murió el sábado 3 de abril, luego de ser obligado a hacer 300 rondas de un ejercicio de bombeo similar a las sentadillas, dijo su familia.

Según la publicación de Facebook de Adrian Luceña, el primo de la víctima, Darren Manaog Peñaredondo, de 28 años, murió luego de ser obligado a hacer 300 rondas del ejercicio en Barangay Tejero el 1 de abril.

Peñaredondo fue capturado por guardias del pueblo ( barangay tanod ) por violar el toque de queda el 1 de abril después de que lo vieron comprando agua potable pasadas las 6 pm.

La compañera de residencia de Peñaredondo, Reichelyn Balce, dijo que su pareja se quejó del castigo después de que él llegó a casa el 2 de abril.



Me dijo que los llevaron a la Plaza Malabon frente al salón municipal. Y luego, les dijeron que hicieran ejercicios de sentadillas 100 veces. Los ejecutores también dijeron que si no estaban sincronizados, lo repetirían. También me dijo que tropezó mientras hacía el ejercicio.

De acuerdo con Balce, cuando el hombre llegó a la casa en la mañana del 2 de abril sentía muchísimo dolor en las rodillas y los muslos.

"Todo ese día luchó por caminar, se arrastraba por el piso y le costaba levantarse", explicó Balce. "Cuando pidió ayuda para ir al baño, empezó a tener convulsiones, su rostro se puso violeta y su corazón dejó de latir".

Penaredondo estuvo un tiempo en coma, pero falleció al día siguiente.