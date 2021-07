Mujer despierta y descubre a ratón comiéndose su ojo

Australia

Australia ha sufrido una plaga de ratones en los últimos meses, dejando experiencias desagradables, entre ellas la de una mujer que luego de ir al hospital, se despertó y descubrió que un ratón le estaba comiendo su globo ocular.

La plaga de ratones es una de las peores en Australia desde los últimos 30 años, pues han causado desde dificultades en los hogares hasta de salud, como lo fue para la esposa de un granjero que descubrió que un ratón le comía su ojo mientras dormía.

Los hechos se registraron cuando la mujer fue trasladada a un hospital, en la localidad de Narromine, cerca de Sidney, Mick Harris, cuando dormía un ratón pasó por su rostro y sintió un cosquilleo.

Mick Harris es una mujer que se vio afectada por esta plaga, y se sumo a la lista de víctimas de los ataques de los ratones, pues según lo describió, tuvo que ser llevada a urgencias pues mientras dormía, un ratón le estaba comiendo el ojo.

Tuve una sensación de cosquilleo y pelos cuando se arrastró desde detrás de mi oreja a través de mi mejilla. Se me puso la piel de gallina. Se me pusieron los pelos de punta y salté de la cama”, reconoció el también granjero, quien no pudo dormir hasta que atrapó al ratón