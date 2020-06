Mujer fue encerrada por su madre durante 26 años

Rusia

Una mujer llamada Nadezhda Bushuyeva no había visto el mundo exterior desde que dejó la escuela 26 años antes, a excepción de un viaje a un hospital en 2006.

La alimentaron con comida para gatos y la mantuvieron adentro hasta que su madre, una dependiente retirada llamada Tatiana, enfermó y requirió internación por un tratamiento médico.

La mujer de 42 años que había sido encerrada por su madre, quien afirmaba estar "protegiéndola", durante más de la mitad de su vida, logró escapar de su casa luego que su madre no apareciera por varios días al salir se presentó en una oficina del consejo local en Rusia pidiendo un trabajo y un documento de identidad.

Luego, cuando los funcionarios fueron a la casa, descubrieron gatos muertos, una infestación de ratas y un área en el piso donde la mujer 'ermitaña involuntaria' fue obligada a dormir.

Ella dijo: "Los gatos tienen más derechos que yo".

Nadezhda tenía el pelo enmarañado y, según los informes, no se había bañado en más de 10 años.

Su madre había pensado que era demasiado "peligroso" dejarla salir de la casa, y después de terminar la escuela decidió mantenerla dentro y lejos del mundo.

El jefe del consejo local, Vasily Tovarnov, dijo: "Después de que dejó la escuela, su madre la 'protegió' y la mantuvo encerrada en su casa".

Agregó que la mujer tiene "miedo al mundo exterior" pero quería conseguir un trabajo y un pasaporte interno ruso para poder reclamar beneficios.

Cuando se le preguntó por qué nunca se fue, la mujer dijo:

"¿A dónde iría? "¿Dónde podría ir? No conozco nada ni a nadie. No he estado en ningún lado. Desde que terminé la escuela, dejé de salir. Agregó: "Como lo que me dan: comida para gatos, pan y comida podrida".

Después de ser llevada al hospital, fue declarada en buena salud mental, al igual que su madre.

Larisa Mikhayeva, jefa del departamento de asistencia social del distrito de Vachovsky en la región de Nizhny Novgorod, dijo: "La madre recibe una pensión y beneficios, y comestibles, y repetidamente le ofrecimos emitir un documento de identidad a su hija Nadezhda, lo cual ella rechazó.

"Un trabajador social a menudo los visitaba, pero no dejaban entrar al trabajador".

Las autoridades no pudieron tomar medidas antes porque ninguna de las dos fue considerada enferma mental.

Ella continuó: "Estamos persuadiendo a Nadezhda para que cambie su estilo de vida, pero ella dice: 'No necesito esto, me encanta cómo vivo, todo me conviene'.

"Es muy difícil ayudar a las personas cuando están saludables de acuerdo con sus documentos, y forzarlas a una percepción diferente de la vida si la persona no quiere cambiar nada".

Se podría pensar que ella odiaría absolutamente esto, pero aparentemente disfrutó de su vida y ahora tiene miedo del mundo exterior y no quiere cambiar nada al respecto, solo quiere un trabajo porque ya no tiene los recursos para sobrevivir después su madre se enfermó.