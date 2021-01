Mujer mató a sus 3 hijos y 2 hijastros, incendió su casa y se suicidó

Cargando...

EEUU

El alguacil del condado de Greenbrier, Bruce Sloan, de Virgina, EEUU, realizó una conferencia de prensa para compartir los detalles del incidente tras concluir la investigación sobre un horrendo crimen. Una mujer se suicidó tras matar a sus tres hijos y dos hijastros no sin antes incendiar la casa de la familia en Greenbrier, Virginia Occidental.

El terrible hecho ocurrió el 8 de diciembre de 2020 cuando Oreanna Myers, de 25 años, se suicidó tras disparar a sus hijos, Kian Myers, de 4 años, Aarikyle y Nova Myers, de 3 años, junto a sus hijastros, Shaun Dawson Bumgarner, 7 años y Riley James. Bumgarner, 6 años.

Antes de quitarse la vida le prendió fuego a la casa que compartía con su esposo y padre de sus dos hijastros, Brian Bumgarner.

Cargando...

El alguacil reveló que Myers no estaba contenta de que Bumgarner se hubiera quedado en la casa de su padre durante una semana para estar más cerca de su trabajo, después de que el automóvil de la familia quedara inservible tras un accidente.

Los mensajes de texto entre la pareja mostraron que la ausencia de Bumgarner durante la semana había sido “una tremenda fuente de discordia” entre ellos.

En un texto, Myers escribió: “El dinero vendrá y se irá, una vez que me vaya, no habrá quién me reemplace. Ruego y lloro por ayuda pero nunca la consigo. Es mi salud mental la que necesita ser atendida, ya no me importa” y fue entonces que tomó la fatal decisión que terminó con la vida de los niños y dejó destruida la cas.

Confirmó que los niños fueron encontrados dentro de la casa con heridas de escopeta en la cabeza, mientras que Myers fue descubierta afuera en una mesa de picnic con el arma homicida a su lado.

No había antecedentes de que Myers hubiera maltratado a los cinco niños y Sloan confirmó que los Servicios de Protección Infantil no habían sido llamados para visitar la casa de la familia.

Cargando...

También reveló que Myers dejó una nota para Bumgarner en el interior del automóvil de la familia, junto con un testamento y la confesión.

El 17 de diciembre de 2020 se celebró un servicio conmemorativo para los niños, según medios locales.