Mujer se casó con ella misma como un acto de amor propio

Patricia Christine, es la mujer que se casó consigo misma para desafiar la expectativa de que las mujeres se casen con un hombre antes de cumplir los 30.

La mujer que ahora tiene 29 años, ella misma se compró el anillo de bodas, joyas, girasoles y un vestido para su gran día.

Sus votos decián, "Me amo a pesar de los errores que he cometido", "Me comprometo a ser amable conmigo misma y a confiar en mí misma" y "Me comprometo a seguir mis sueños sin importar cuán grandes o pequeños sean".

La educadora de Sydney, Australia, terminó su compromiso en 2013 cuando se dio cuenta de que casarse con su prometido habría sido un error.

Ocho años después y soltera, Patricia decidió que una boda en solitario sería la manera perfecta de comprometerse con un futuro de amor propio y crecimiento, independientemente del estado de su relación.

Invitó a nueve amigos a su gran día y se dirigieron a un parque natural cercano a su casa.