Mujer se ve en una foto de su esposo 15 años antes de que se conocieran

Una mujer se volvió viral en TikTok después de verse en una foto de su esposo, años antes de que se conocieran, en una espeluznante coincidencia que la conmocionó por completo.

Ailiz Melina Zambrano Pinargote, de 26 años, de Ecuador, estaba mirando fotos de la infancia de su esposo cuando vio algo increíble.

En el fondo de una de las fotos que se tomó 15 años antes, se vio a sí misma como una niña de 11 años mirando a un niño al azar. Sin embargo, Ailiz no sabía que en ese momento estaba mirando a su futuro esposo, Pedro Pablo Pico Moreira, de 29 años.

Ailiz dijo: 'No recuerdo nada de la foto, porque yo era una niña y no lo conocía, no lo había visto.

'Solo recuerdo que todos los años íbamos a los desfiles de la ciudad con mi mamá'.

Al recordar el día que hizo el increíble hallazgo, dijo: 'Un día fuimos a la casa de mi suegra y le pedí que me mostrara el álbum de fotos de mi esposo cuando era niño y fue cuando descubrimos la foto.

'Nos sorprendió totalmente, no lo podíamos creer, nos dio miedo, felicidad, muchas emociones porque es increíble que el fotógrafo en medio del desfile captara justo en ese momento donde aparezco mirándolo'.

Después de compartir su increíble revalorización de fotos en línea, el video obtuvo más de 9 millones de visitas y 500,000 me gusta, dejando a muchos usuarios de TikTok asombrados.

"El flechazo"

A pesar de ser fotografiados juntos cuando eran jóvenes, Ailiz no conoció a su futuro esposo correctamente hasta los 17 años. Sin embargo, el destino intervino nuevamente, juntándolos una vez más en la Universidad.

Ailiz y Pedro pasaron casi seis años saliendo antes de que oficialmente decidieran casarse en una ceremonia de matrimonio civil.

Ahora, después de estar casados ​​durante un año y 10 meses, la pareja también puede decirle a la gente que se conocen desde hace mucho más tiempo de lo que pensaban, 15 años antes para ser exactos.