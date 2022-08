Murió el “Hulk brasileño” por inyectarse aceite para aumentar sus músculos

Cargando...

Brasil

El fisicoculturista Valdir Segato, conocido como el “Hulk brasileño”, murió a los 55 años de un paro cardíaco por el exceso de inyecciones para aumentar sus bíceps.

Los medios locales informaron que el hombre comenzó a tener dificultades para respirar el día de su cumpleaños en su casa en Ribeirao Preto, sureste de Brasil, y fue trasladado de urgencia a un hospital.

Segato usó inyecciones de “Synthol” exponencialmente mortales durante años para producir músculos parecidos a los de Hulk. “Me llaman Hulk, Schwarzenegger y He-Man todo el tiempo y eso me gusta. He doblado el tamaño de mis bíceps pero todavía quiero ser más grande”, había declarado en una entrevista a The Mirror en 2016.

El “Hulk” brasileño saltó a la fama en los últimos años al compartir videos de su físico en las redes sociales. Subía diariamente fotos de su musculatura que llegaron a medir casi 60 centímetros. En TikTok acumuló 1.700.000 seguidores.

Vecinos de Segato revelaron a medios locales que a pesar de sus millones de seguidores, el fisicoculturista vivía recluido en una propiedad alquilada cerca de la casa de su familia desde hace más de 15 años.