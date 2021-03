Niña de 8 años emprende negocio y asigna 500 dólares a niños sin hogar en EEUU

EE.UU

Peyton tiene ocho años y vive en Milwaukee, Wisconsin, Estados Unidos, se ha transformado en un ejemplo para los otros niños de su edad, pero también para los adultos. Y es que una historia familiar la hizo cuestionarse sobre la cantidad de gente sin hogar que hay en el mundo y quiso aportar con su grano de arena para cambiar un poco la realidad de esas personas.

Muy decidida, la pequeña Peyton comenzó su negocio de camisetas y crayones. La realidad de uno de sus tíos fue lo que la motivó a hacer algo al respecto. “Era mi tío. Estuvo sin hogar por un tiempo y ella comenzó a investigar. Ella estaba como, ‘Oh, Dios mío, hay niños sin hogar'”, contó su madre, Leticia Anderson, a WISN

“ Hizo su propia investigación y dijo: ‘Tengo que encontrar una manera de ayudar ”, explicó la madre de Peyton. Con esa reflexión ya instalada en su cabeza, Peyton comenzó a trabajar en Eye of a Child con el objetivo de juntar todo el dinero que pueda y de esa manera donarlo a refugios donde vivan niños con sus familias .

“Aprendí que también había niños sin hogar, más de 2,5 millones de niños. Niños que son como yo que no tienen hogar. Yo estaba como, sí, no, eso no está sucediendo”, dijo Peyton a WISN