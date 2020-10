Niño de 8 años conoce virtualmente a donante que le salvó la vida

Cargando...

EEUU

Una conmovedora historia circula en las redes sociales, se trata de Joseph Montañez, un niño de 8 años, que conoció de manera virtual a Vanessa Flores, una madre de familia que al donarle médula ósea, le salvó la vida. “¡Eres mi ángel! ¡Gracias por darme sangre!, le dijo el menor a Vanessa, madre de tres hijos, uno de ellos, militar estacionado en Japón.

Completamente emocionada Ashley Montañez, la madre de Joseph, le comentó a Vanessa que deseaba poder abrazarla. “No puedo agradecerte lo suficiente por lo que has hecho por mi familia”, expreso mientras se enjugaba las lágrimas.

La pandemia del coronavirus impidió que el encuentro entre Joseph y Vanessa se realizara en persona en City of Hope, un centro localizado en la ciudad de Duarte, California, dedicado a la investigación biomédica y al tratamiento de cáncer, la diabetes y otras enfermedades, por lo que se conocieron en una reunión online.

Joseph y su familia viven en Bakersfield, California. “Cuando el niño tenía 6 años, empezó con problemas estomacales. Fue un shock en nuestras vidas saber que esos dolores eran señal de un agresivo cáncer. Nos sentimos horribles”, dice su madre.

“No podía procesarlo. Mi único hijo, mi único bebé tenía cáncer, y no había nada que pudiera hacer para ayudarlo”.

Joseph recibió dos rondas de quimioterapia y se le cayó el pelo. Llegó a pesar tan solo 44 libras. Los médicos le dijeron a sus padres, que su único oportunidad de vida estaba en un trasplante de médula ósea.

Ashley y su esposo Philip comenzaron a explicarle a sus familiares que se podría usar un hisopo bucal por dentro de sus mejillas o donar una muestra de sangre pequeña para saber si podían ayudar a Joseph.

En la primavera de 2019, la doctora de su hijo en City of Hope, Nicole A. Karras, una pediatra oncóloga, les reveló que había una persona dispuesta a donarle su médula ósea a Joseph. Se trataba de Vanessa, quien reside en Nuevo México con su familia.

Su madre cuenta que durante el proceso, su hijo siempre mantuvo en alto su espíritu, y él era quien la consolaba a ella cuando estaba triste.

“Incluso cuando tenía que recibir suero intravenoso para bajarle la fiebre, no lloraba. Siempre tenía una luz interna”, dice.

En marzo de 2019, Vanessa de 43 años trabaja como cajera de banco cerca de El Paso, Texas cuando comenzó a recibir llamadas The Be The Match, el registro más grande de médula ósea en el mundo.

Ella no llamó de inmediato porque no recordaba que se había registrado durante una campaña para donar sangre, 19 años atrás. Cuando le explicaron que necesitaban que donara médula ósea para un paciente con leucemia, no lo dudo. “Dije sí de inmediato. Flores viajó a Washington, D.C. con su hijo Nathan para que le colectaran médula ósea.

El 21 de junio de 2019, al niño le hicieron el transplante. En la actualidad, ya no tiene cáncer.

Al conocer a Joseph, le dijo a él y a su familia que se sentía muy agradecida de haber sido seleccionada.

¿Tú tienes el pelo con rizos”, le preguntó Ashley a Vanessa. “Completamente rizado”, respondió. Enseguida, la madre de Joseph le explicó que cuando le comenzó a salir el cabello nuevo a su hijo, después de las quimioterapias, venía lleno de rizos, un tipo de pelo que no tenía antes.

Su padre le dijo que gracias a su donación, cada día era una bendición para Joseph y la familia. Vanessa espera conocer al menor en persona, muy pronto. “Nunca dejes que nadie te haga menos. Siempre mira a las estrellas, y piensa que no hay límites”, le dijo al niño.

El Hospital City of Hope ha realizado durante 43 años, encuentros presenciales entre pacientes que han recibido un trasplante y su donante. La reunión en la que se conocieron Joseph y Vanessa es la número 44; y es la primera que se hace online.

Cada año, el evento atrae a sobrevivientes, donantes y familiares de todo el mundo, así como a doctores, enfermeras y personal que los han ayudado a lo largo de las terapias.

“A pesar de que la reunión de este año fue un evento virtual, las inmensas demostraciones de agradecimiento y el espíritu positivo son los mismos”, dice el doctor Stephen J. Forman, líder del Instituto de Investigación de Trastornos Hematológicos Malignos de City of Hope. “Los pacientes de médula ósea a menudo nos dicen que no hay palabras para describir lo agradecidos que están al saber que sus donantes les han dado una segunda oportunidad en la vida”.

“Ya sea un familiar que donó, o una persona que el paciente nunca ha conocido, City of Hope siempre está profundamente agradecido por ese acto desinteresado”, agrega.