"No quiero hacer cosas vacías", cantante se desnudó para protestar contra el autotune

Argentina

Denisse Romano, una joven que suele interpretar canciones en la calle Florida, en el microcentro porteño, decidió protestar para manifestarse en contra del autotune. En una grabación, que se viralizó en redes sociales, se aprecia a la artista practicando "primeros auxilios" a una guitarra eléctrica mientras está sin ropa.

Según aseguró Denisse Romano a través de su Instagram, "esto es un problema en un sistema donde lo que valen son los números, las reproducciones, los seguidores o los géneros de moda para que te abran las puertas en la industria de la música. No vale el talento, no vale los años de dedicación, no vale la honestidad, ni los mensajes profundos evidentemente”.

Se desnudó para protestar en contra del autotune y la industria musical. Captura INSTAGRAM @DENISSEROMANO

La intérprete aseguró luego que no estaba en desacuerdo con un género musical en particular, sino de la industria. “Está a la vista y me lo han dicho en la cara: ‘no lo vemos vendible’ o ‘ya no desarrollamos artistas’. Están perdiendo sensibilidad, porque al fin y al cabo lo que importa son los números”, cuestionó.

Como parte de su protesta, Denisse le hizo RCP a su guitarra eléctrica mientras se la puede ver sin ropa. Además, aprovechó para promocionar con un cartel su nuevo tema musical, en el que justamente habla de esta situación.

Además, sostuvo que los motivos de su protesta se pueden escuchar en su canción "Paul no es Lennon".

El video generó una ola de comentarios en redes sociales: mientras hubo usuarios que respaldaron su manifestación, otros la acusaron de estar publicitando su composición musical.