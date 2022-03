“No soy una fabricante de bebés”: se operó para no tener hijos y celebró con un video

Los Ángeles, EE.UU.

Se hizo viral el video de TikTok, en el que una joven de 24 años celebra que se operó para no tener hijos. Su decisión causó una gran controversia en los internautas.

Sin embargo, no fue un camino fácil porque los doctores se negaban a realizarle el procedimiento quirúrgico. En entrevista con BuzzFeed Abby dijo que: “Los principales motivos que dieron fueron la edad y la posibilidad de arrepentimiento”.

“Me di cuenta bastante pronto de que la idea de quedar embarazada me daba mucho miedo, y no era algo que viera en mi futuro, sin importar cuánto intentara imaginarlo”, dijo a Daily Star. “Pensé, si el control de la natalidad es tan malo, absolutamente no podría soportar estar embarazada. Hay muchas otras razones por las que no querría estar embarazada, pero ese descubrimiento hizo que pasara de ‘no quiero’ a ‘no podría'”.